Balzo del tasso Rt: ora 0.96 nel monitoraggio settimanale

Balzo in avanti dell’incidenza settimanale dei casi di Covid e dell’Rt, il tasso di trasmissibilità del virus.

A livello nazionale l’incidenza arriva a 46 casi di Covid per 100.000 abitanti (22/10/2021 -28/10/2021) rispetto ai 34 della scorsa settimana.

Nel periodo 6 ottobre – 19 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,83 – 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica e in deciso aumento rispetto alla settimana precedente quando raggiungeva il valore di 0,86.

Sono i dati del monitoraggio Covid settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della Cabina di regina.

Secondo quanto reso noto supera la soglia epidemica di 1 l’Rt atteso.

Si tratta, in sostanza, del dato proiettato alla prossima settimana, che vede un ulteriore aumento dell’indice di trasmissibilità a 1,14 (1,13-1,16).

Il coefficiente è calcolato su dati parzialmente completi e parzialmente imputati per l’ultima settimana.

La conferma l’Iss in una nota con i dati del monitoraggio Iss-Ministero Salute.

Oltre al dato Rt, in questo periodo, va tenuto d’occhio il tasso di occupazione ospedaliera, anch’esso in aumento.

Salgono i ricoveri ordinari, infatti, mentre restano stabili le terapie intensive.

Il dato è sul report settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva e’ stabile al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale invece sale al 4,5% dal 4,2% della scorsa settimana.

