Musk dopo le Midterm: teme per il suo impero e minaccia ritorsioni

Elon Musk ha espresso preoccupazione per il futuro delle sue attività in seguito alla sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di Midterm. Secondo quanto riportato, il patron della sua holding ha ammonito chi lo critica con una frase netta: “Colpirò chi mi attacca”.
La dichiarazione arriva nel contesto del risultato elettorale che ha visto la sconfitta di Trump alle Midterm. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità concrete di eventuali contromisure o sulle prossime mosse del manager.
La notizia è stata riportata da Francesco Manacorda il 5 novembre 2026.