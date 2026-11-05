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Musk dopo le Midterm: teme per il suo impero e minaccia ritorsioni

Dopo la sconfitta di Trump alle Midterm, Elon Musk teme per il suo impero e avverte: “Colpirò chi mi attacca”, scrive Francesco Manacorda su Repubblica il 5/11/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Elon Musk ha espresso preoccupazione per il futuro delle sue attività in seguito alla sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di Midterm. Secondo quanto riportato, il patron della sua holding ha ammonito chi lo critica con una frase netta: “Colpirò chi mi attacca”.

La dichiarazione arriva nel contesto del risultato elettorale che ha visto la sconfitta di Trump alle Midterm. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità concrete di eventuali contromisure o sulle prossime mosse del manager.

La notizia è stata riportata da Francesco Manacorda il 5 novembre 2026.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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