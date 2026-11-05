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Midterm Usa: Repubblica dedica la prima pagina alla «svolta» democratica

Repubblica in edicola il 05 Novembre 2026 dedica la prima pagina alla vittoria dei Democratici nei midterm: pesante sconfitta per Trump e possibili riflessi internazionali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una prima pagina speciale di Repubblica mette al centro la svolta politica negli Stati Uniti dopo il voto di midterm. Il numero in edicola del 05 Novembre 2026, aggiornato alle 08:39, commenta la vittoria dei Democratici e la definisce una pesante sconfitta per Donald Trump.

Il quotidiano usa lo slogan «L’America è di nuovo grande» per raccontare il risultato che, secondo la pagina, ridisegna gli equilibri politici negli Stati Uniti. Repubblica segnala anche le possibili conseguenze internazionali del voto, citando scenari che vanno dall’Iran a Israele fino all’Ucraina.

Sulla prima pagina compare l’editoriale del direttore Stefano Cappellini. A seguire, articoli, analisi e commenti sono firmati da Paolo Mastrolilli, Gabriele Romagnoli, Anna Lombardi, Gianni Riotta, Francesco Manacorda, Giovanna Vitale, Tommaso Ciriaco, Michele Serra e Concita De Gregorio, Massimo Basile, Francesco Bei, Paolo Brera, Natasha Caragnano, Gabriella Cerami, Gabriella Colarusso, Marco Contini, Enrico Franceschini, Antonello Guerrera, Gianluca Modolo, Serena Riformato, Claudio Tito e Fabio Tonacci.

Il giornale invita i lettori a leggere i commenti e propone contenuti video in evidenza collegati al voto e alle sue ripercussioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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