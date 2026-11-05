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Wall Street festeggia il voto di metà mandato, male i big tech e cala il petrolio: più flussi verso l’Europa

Wall Street rimbalza dopo le vittorie dei democratici al Congresso; calano i titoli Big Tech e il petrolio, aumentano i flussi verso l’Europa. Dati di mercato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Wall Street ha registrato un rally nella notte successiva alle elezioni di metà mandato, con i mercati che hanno digerito le vittorie elettorali dei democratici al Congresso, ritenute in grado di mettere in difficoltà il presidente repubblicano Donald Trump.

La rotazione dei portafogli ha penalizzato i settori percepiti vicini al tycoon: i titoli Big Tech hanno subito prese di beneficio, mentre il prezzo del petrolio ha mostrato una flessione. Contemporaneamente si è osservato un aumento dei flussi finanziari verso l’Europa.

Storicamente il comportamento dei listini americani dopo le midterm rimane positivo: “Dal 1950 listini americani sono saliti per 19 volte di fila dopo il voto di metà mandato”, ricorda la cronaca dei mercati.

I dati di riferimento mostrati nella rilevazione notturna indicano il FTSE MIB a 51.135 punti, in progresso dello 0,20%; l’Eur/Usd a 1,1232, in calo dello 0,06%; lo spread a 104,29 punti.

La lettura dei mercati prosegue con attenzione agli effetti politici sulle strategie degli investitori e alla redistribuzione dei capitali tra settori e aree geografiche.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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