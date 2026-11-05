I democratici pronti alla sfida con Trump: dazi, poteri di guerra e conflitti d’interesse al centro dello scontro

I Democratici, divenuti maggioranza sia alla Camera sia al Senato, si preparano ad avviare una serie di iniziative contro la Casa Bianca di Donald Trump. I temi destinati a costituire il cuore della sfida sono i dazi, i poteri di guerra e le questioni legate a possibili conflitti d’interesse.

I gruppi parlamentari del Partito Democratico stanno «affilando le armi» in vista dei prossimi scontri con l’esecutivo, con l’obiettivo di intervenire fin dalle prime sedute del nuovo Congresso. L’insediamento formale della maggioranza è previsto per il 3 gennaio 2027: a partire da quella data i democratici potrebbero avviare provvedimenti o inchieste mirati.

Il nodo dei dazi riguarda le competenze legislative e di indirizzo economico verso le politiche commerciali della presidenza. I poteri di guerra richiamano invece il rapporto tra Capitol Hill e Casa Bianca sulle decisioni militari e sull’uso della forza all’estero. Infine, i conflitti d’interesse costituiscono un altro terreno di confronto, con interrogativi legati alla trasparenza e ai legami tra interessi privati e funzioni pubbliche.

La strategia dei Democratici è stata presentata come una pronta reazione alle politiche dell’amministrazione, con l’intento di contestarne le scelte e di esercitare un controllo più stringente. I dettagli delle azioni concrete che verranno intraprese non sono stati specificati nel materiale consultato.