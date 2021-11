Covid Veneto e Venezia oggi (giovedì 25/11/21): oltre 2.000 nuovi in 24 ore

Covid in Veneto: superata quota 2.000 nuovi casi in un giorno.

In Veneto sono 2.066 i nuovi contagi da SarsCov2 registrati nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale a 507.300.

Vi sono anche 8 vittime, con un totale oggi a 11.930.

Gli attuali positivi sono 25.028, 1.203 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 449 ricoveri in area non critica (+18) e 85 (+7) in terapia intensiva.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 402

Treviso 487

Venezia 408

Verona 247

Vicenza 338

Belluno 54

Rovigo 95

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 5307

Treviso 3853

Venezia 4468

Verona 3022

Vicenza 4035

Belluno 639

Rovigo 738

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 13

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 3

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 16

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Dolo reparti di medicina 22

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 9

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 16

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 3