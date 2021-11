Covid Veneto e Venezia oggi (martedì 16/11/21): altro boom di rialzi

Nuovo boom dei contagi da Coronavirus in Veneto, dove in 24 ore si sono registrati 1.278 nuovi casi.

Il totale ora aggiornato arriva a 493.291.

Il bollettino regionale segnala anche 5 vittime, il che porta il totale a 11.881.

In crescita sono tutti gli indicatori: 16.945 (+564) sono gli attuali positivi, mentre negli ospedali vi sono 325 ricoveri in area non critica (+8) e 65 (+1) nelle terapie intensive.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 250

Treviso 268

Venezia 251

Verona 185

Vicenza 238

Belluno 40

Rovigo 35

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 3281

Treviso 2246

Venezia 2710

Verona 2212

Vicenza 2694

Belluno 426

Rovigo 532

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 8

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 7

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 23

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Noale reparti di medicina 0

Ospedale di Noale reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 11

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2