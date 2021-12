Covid Veneto e Venezia mercoledì 01/12/21: un altro boom di contagi

Covid in Veneto: dopo i fisiologici rallentamenti del fine settimana il report regionale oggi mostra di nuovo la realtà ineluttabile: 2.656 nuovi casi in 24 ore, vale a dire una crescita del 25-30% in più rispetto ai valori medi della settimana scorsa.

Con 2.656 nuovi casi nelle 24 ore il totale sale a 519.814.

Pesante anche il conto delle vittime, con 14 morti e un totale di 11.977.

Sale anche l’incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi – di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici – che è del 2,76%.

Gli attuali positivi sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Cresce la pressione sulle strutture sanitarie, con 568 ricoveri (+15) in area non critica e 108 (+3) in terapia intensiva.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 663

Treviso 590

Venezia 467

Verona 296

Vicenza 446

Belluno 86

Rovigo 80

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 6944

Treviso 5369

Venezia 5878

Verona 3794

Vicenza 5379

Belluno 772

Rovigo 936

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 19

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 11

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Dolo reparti di medicina 28

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 9

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 19

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 1

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 4