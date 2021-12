Covid Veneto e Venezia venerdì 03/12/21: contagi crescono ancora

Covid in Veneto ancora più su: la nostra regione torna sopra 3.000 contagi in un giorno, Non succedeva da gennaio.

Nelle ultime 24 ore sono stati 3.116 le persone risultate positive ai tamponi, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%.

Un dato sopra quota 3.000 non si registrava dal gennaio scorso.

Si contano anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992.

Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803.

I soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877).

Peggiora la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 843

Treviso 671

Venezia 578

Verona 291

Vicenza 489

Belluno 131

Rovigo 91

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 7781

Treviso 6275

Venezia 6590

Verona 4046

Vicenza 5976

Belluno 892

Rovigo 1091

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 16

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 4

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 15

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Dolo reparti di medicina 27

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 9

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 20

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 1

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 3