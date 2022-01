Covid superato, il sindaco Armelao si è negativizzato

Covid superato, è il sindaco di Chioggia Mauro Armelao a darne notizia: “Finalmente sono negativo, da oggi torno ad essere il sindaco tra la gente! Il tampone molecolare effettuato due giorni fa, ha messo fine alla quarantena, che mi ha tenuto per ben 20 giorni chiuso in casa. Da lunedì 3 gennaio, quindi, sarò in Municipio, felicissimo di riprendere l’attività in presenza”.

“Colgo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini, che mi hanno dimostrato la loro vicinanza, compresi i dipendenti comunali e tutti gli amministratori. In questo lungo periodo di isolamento ho continuato a lavorare da casa, incontrando via web molte persone: colleghi, funzionari e cittadini. Ora si riparte più forti di prima per la nostra Chioggia, con l’augurio per tutti di un felice 2022”.