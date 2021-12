Covid in Veneto: oltre 8.000 nuovi casi in 24 ore. Ultima ora

Covid in Veneto: il bollettino di oggi, mercoledì 29 dicembre, mostra un ulteriore crescita rispetto ai valori (già record) di ieri.

I nuovi contagi da Covid sono oggi 8.666 in sole 24 ore.

Ieri i casi (7.403) rappresentavano il dato più alto dall’inizio della pandemia.

Si contano purtroppo anche 23 decessi, che portano le il dato complessivo delle vittime a 12.358.

Le persone attualmente in quarantena salgono a 80.456 (+ 4.485).

Numeri ugualmente preoccupanti sul fronte ospedaliero: sono 1.290 i ricoverati in area medica (+126), e 190 quelli in terapia intensiva ( +12)

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 1.605

Treviso 1.635

Venezia 1.606

Verona 1.351

Vicenza 1.500

Belluno 246

Rovigo 399

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 16.047

Treviso 14.523

Venezia 14.089

Verona 13.256

Vicenza 13.725

Belluno 1.821

Rovigo 2.602

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 42

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 9

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 25

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Mirano reparti di medicina 12

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 8

Ospedale di Dolo reparti di medicina 50

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 12

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 35

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1