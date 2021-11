Covid in Veneto oggi (domenica 14/11/21). I numeri di Venezia

Continua in Veneto la crescita dei positivi attuali ma rallenta nel fine settimana la crescita dei nuovi casi di Covid-19.

878 i contagi nelle ultime 24 ore per un totale di 491.301.

Il bollettino regionale segnala inoltre 3 decessi, che portano il totale a 11.875 vittime. Crescono ancora (+461) i positivi attuali, che sono 15.922.

Ferma la situazione dei ricoveri in area non critica (299), mentre crescono (+3) i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 63.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 178

Treviso 166

Venezia 63

Verona 89

Vicenza 202

Belluno 33

Rovigo 33

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 3075

Treviso 2091

Venezia 2452

Verona 2069

Vicenza 2771

Belluno 411

Rovigo 514

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 7

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 7

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 25

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Noale reparti di medicina 1

Ospedale di Noale reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 9

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2