Covid in Veneto: oltre 7.000 nuovi casi in 24 ore, +250% rispetto a ieri

Covid in Veneto: è record, si registrano oggi i numeri più alti da inizio pandemia.

In Veneto i nuovi casi di positività al Covid sono ben 7.403: sono quelli registrati nelle ultime 24 ore ed è in assoluto il dato record dall’inizio della pandemia.

Sulla base del numero di ieri (lunedì: 2800), l’incremento in un giorno è più 250%.

Ragguardevole anche il numero dei deceduti, che segnala oggi 29 morti in un giorno nella nostra Regione. Il giorno prima erano stati 24.

Sui dati potrebbe pesare anche il caricamento tardivo di numeri in ritardo perché appartenenti a giorni festivi precedenti.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 1.358

Treviso 1.395

Venezia 1.252

Verona 1.376

Vicenza 1.167

Belluno 127

Rovigo 333

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 15.280

Treviso 13.651

Venezia 13.384

Verona 12.411

Vicenza 13.158

Belluno 1.663

Rovigo 2.337

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 29

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 8

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 15

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Mirano reparti di medicina 10

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Dolo reparti di medicina 40

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 6

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 11

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 34

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1