Covid, i numeri del Veneto: nuovo record di contagi oggi

Covid, i numeri del Veneto hanno un altro incredibile exploit oggi: oltre 16mila nuovi positivi in 24 ore, il che significa un nuovo record dall’inizio dell’era Covid.

Per la precisione sono 16.602, nuovo record della nostra regione, i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con 28 i decessi.

Il rialzo dei casi viene attribuito anche all’aumento dell’attività di tracciamento, con oltre 153.227 tamponi fatti ieri. Le persone attualmente positive in Veneto sono 124.359. Pesante ormai anche la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati in area medica salgono a 1.366 (+50), e 209 (+9) quelli in terapia intensiva, per un totale di aumento giornaliero di 59.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 2.837

Treviso 3.196

Venezia 2.397

Verona 3.455

Vicenza 2.967

Belluno 299

Rovigo 860

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 23-054

Treviso 22.593

Venezia 20.779

Verona 23.025

Vicenza 20.634

Belluno 2.959

Rovigo 4.996

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 42

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 7

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 31

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Mirano reparti di medicina 17

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Dolo reparti di medicina 56

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 10

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 41

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2