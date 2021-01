Coronavirus Venezia e Veneto, l’aggiornamento dei dati mostra un andamento altalenante sia pur all’interno di un quadro in calo.

Nelle 24 ore che vanno dalle 17 di domenica alle 17 di lunedì ci sono stati 16 decessi sul Veneziano, un numero che si colloca nella fascia medio-alta.

Il giorno prima i morti erano stati “solo” 7.

Con i 16 odierni viene superata la soglia (non psicologica) delle 1.500 vittime nella provincia.

188 i nuovi casi nelle 24 ore. 151 quelli del giorno prima.

Gli attualmente positivi a Venezia e provincia sono oggi 7.686. Ieri erano 7.979.

Le persone ricoverate oggi nelle strutture del Veneziano sono 324.

I degenti in terapia intensiva sono 36.

Veneto.

L’aggiornamento di lunedì 25 gennaio mostra dati in netto calo nel bollettino Covid del Veneto.

Il report regionale riferisce di 533 contagi nelle ultime 24 ore e 43 decessi.

Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 306.206, e quello delle vittime a 8.602.

In calo anche i ricoveri negli ospedali, dove sono circa 2.500 i posti letto occupati da malati Covid.

Nei reparti medici si trovano oggi 2.243 pazienti (-33), nelle terapie intensive 313 (-1).

Deflette anche il numero dei soggetti attualmente positivi: sono 44.519 (-1.187)

