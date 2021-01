Coronavirus Venezia e Veneto, l’aggiornamento dei numeri

Coronavirus Venezia e Veneto, l’aggiornamento dei dati mostra un andamento altalenante sia pur all’interno di un quadro in calo.

Nelle 24 ore che vanno dalle 17 di sabato alle 17 di domenica si sono registrati 7 decessi a Venezia e provincia.

I nuovi casi rilevati con tamponi positivi nelle 24 ore sono stati 151.

Gli attualmente positivi nella provincia oggi sono 7.979 positivi al momento.

Veneto

In Regione si contano invece 956 nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

Vi è negli osservatori un moderato entusiasmo per il numero rilevato inferiore alla quota “mille” che induce speranza per l’immediato futuro.

I decessi a loro volta scesi da 92 unità del giorno precedente alle odierne 28, con un totale assoluto di 8.559. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto al giorno prima, con un totale di 2.276.

314 persone in Veneto sono invece ricoverate in terapia intensiva e il dato è identico al giorno precedente.

