Coronavirus, il vicesindaco a Pellestrina per la campagna vaccinale delle isole

Coronavirus, il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello, stamattina in visita alla Protezione civile di Pellestrina per la campagna vaccinale nelle isole.

Sono infatti iniziata questa mattina le vaccinazioni per gli over 80 residenti a Burano, Mazzorbo, Torcello e Pellestrina. “Un presidio essenziale per il nostro territorio con capacità di intervento davvero uniche ed eccezionali”. Con queste parole Tomaello, ha salutato i volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Pellestrina e San Pietro in Volta, ai quali ha fatto visita nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo. In questi giorni i volontari sono impegnati nella gestione logistica della campagna vaccinale nelle isole di Pellestrina e Burano, che

vivrà importanti momenti proprio in questo fine settimana.

Il vicesindaco, accolto nella sede della Protezione civile, è stato insieme ai volontari nel palazzetto di Portosecco, alla presenza anche dei rappresentanti della società sportiva “Nuova San Pietro calcio” che ha in gestione la struttura. In questi locali è stato realizzato con il loro supporto un centro vaccinale. “Ringrazio i volontari – ha detto Tomaello – perché in questi giorni si sono recati casa per casa a consegnare le lettere con le convocazioni per l’appuntamento con i vaccini ai residenti, dando una grande mano alla logistica in un

territorio molto particolare”.

Nella sua visita Tomaello è stato accompagnato da Andrea Scarpa e Matteo Pistorello, entrambi consiglieri di Municipalità di Lido e Pellestrina. “Mi piace sottolineare la disponibilità dei volontari – ha proseguito il vicesindaco – per essere sempre in prima linea quando si tratta di aiutare l’isola e tutta la città. Un ulteriore grazie per quello che faranno nelle prossime ore, sacrificando tempo libero a loro e alle loro famiglie per mettersi a disposizione della comunità. Un gesto davvero encomiabile”, ha concluso.