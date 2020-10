Coronavirus a Venezia: record di contagi. Controlli sul rispetto della quarantena?

Coronavirus a Venezia: un report che oggi si apre con un record: 141 casi in un giorno nel veneziano finora non si erano mai visti.

I soggetti positivi fanno così un salto arrivando a 1113, ma l’indicatore più importante da tenere d’occhio, come sempre, è quello dei posti letto occupati: sono ora 97 nel nostro territorio, sei dei quali in reparti di terapia intensiva.





Sul fronte dei casi localizzati, per quanto concerne le scuole sta diventando difficile anche il report dei casi singoli: sono 69 tra Venezia e terraferma le classi che hanno avuto almeno un positivo, con 510 soggetti in quarantena.

141 nuove positività in un giorno (ieri il presidente del Veneto Zaia ha ammesso che esiste un “caso Venezia” senza aggiungere molto di più, però) si scontrano idealmente contro la percentuale di popolazione che non vuole ulteriori restrizioni mal tollerando quelle già in essere. Ma la salute collettiva è un’altra cosa, quindi ora sta pensando di muoversi anche il Comune di Venezia.

Pare sia sul punto di partire da Ca’ Farsetti una norma che prevede controlli casa-per-casa per le persone che sono in quarantena





con accertatori agenti della Polizia Locale.

L’idea è venuta dopo il riscontro delle grandi presenze alle movide serali, delle grandi affluenze ai bar in orari notturni senza mascherine, pare – in alcune circostanze – con segnalazioni di persone che avrebbero dovuto attendere a casa i fatidici tre tamponi negativi: “Ma quello non dovrebbe essere a casa in quarantena?”.

Diverse le realtà che sarà necessario verificare, in questo senso, non scordando la comunità bengalese (uno dei principali focolai locali) che sta impegnando a fondo servizi sanitari e servizi sociali sia per la promiscuità un po’ tipica della loro cultura, sia per un vero “disinteresse” al problema.

Quello che è certo finora è che 141 nuovi positivi in un giorno non si erano mai visti. Il record (ovviamente negativo) era di aprile e raggiungeva +138.

Oltre al numero, la riflessione oggi attiene al trend,





ovviamente, che indica 141 odierni più 118 del giorno prima: 259 casi in due giorni.

Venezia e provincia arrivano così a 1.113 attualmente positivi, prima provincia del Veneto per accelerazione repentina dei contagi.