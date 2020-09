Coronavirus Venezia, ultimi dati. Veneto: 206 nuovi positivi

Coronavirus Venezia e provincia: + 26 positivi nell’ultimo report.

I ricoverati sono passati da 22 a 21: 18 a Dolo, 2 all’Ospedale dell’Angelo di Mestre e 1 all’Ospedale Civile di Venezia. Nessuno in terapia intensiva.

Venezia ha 369 “attualmente positivi” (8 in più) mentre sono 1. 626 le persone in isolamento domiciliare.

VENETO

Sabato sera sono stati contati 206 nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore.

La nostra regione conta invece 8.305 persone in isolamento domiciliare.

Nessun nuovo decesso in Veneto.

Salgono invece le persone ricoverate in Terapia intensiva che aumentano di tre pazienti, arrivando ora ad un totale di 16.

IN ITALIA

Crescono purtroppo i morti con tampone positivo. Sabato è stato dato conto di altri 16 decessi nelle ultime ore, si tratta di un record negativo di questa “fase 3” (post lockdown).

I dati sono del Ministero della Salute di sabato sera.

I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto ai 1733 di ieri, numero molto alto comunque.

NEL MONDO

Tra i paesi seguiti con maggior attenzione in Europa e nel mondo vi è la Francia.

Sono ben 8.550 i contagi da Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore.

I dati della Direzione generale della Sanità resi noti da media francesi.

Non si tratta di un record negativo in assoluto solo perché il giorno prima i nuovi casi avevano toccato il numero di 8.975.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 12, con il totale che sale a 30.698.

La Spagna sabato sera ha superato il mezzo milione di contagi da Covid-19, con almeno 6.452 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

E’ quanto emerge da un conteggio fatto da El Pais sulla base dei dati resi noti oggi dalle varie province, in assenza di quelli delle autorità nazionali e di quelle della provincia di Madrid, che non li comunicano nel fine settimana.

I contagi complessivi sono 505.441.

