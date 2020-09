Coronavirus Venezia, 22 le persone ricoverate. E’ balzo in Veneto e in Italia

Coronavirus a Venezia che oggi apre con un bollettino di 29 contagi nelle ultime 24 ore. Tra in nuovi casi un giovanissimo calciatore del Venezia, un lavoratore della Fincantieri,

Anche un decesso nell’ultimo bollettino, una signora all’Ospedale di Dolo.

Crescono gli “attualmente positivi” che oggi arrivano a 361.

22 le persone ricoverate: 19 a Dolo, 2 all’Ospedale dell’Angelo di Mestre e 1 all’Ospedale Civile di Venezia. Nessuno in terapia intensiva,

VENETO

Il Veneto ieri è tornato numericamente a numeri di qualche mese fa.

311 i nuovi casi di infezione da Coronavirus nelle ultime 24 ore.

All’interno una diatriba tra l’Ulss 3 e un istituto privato con l’azienda di Dal Ben che accusa i secondi di aver comunicato le positività tutte assieme in un blocco unico, ma in questa stagione di numerologia non è certo questa la prima anomalia.

In Veneto 2.780 persone sono positive, ma il dato più grave è che sono morte altre 5 persone.

150 le persone ricoverate in area non critica e 13 in Terapia intensiva a cui aggiungere 18 persone nell’ospedale di comunità di Vittorio Veneto.

ITALIA

11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus.

Numeri in crescita rispetto al giorno prima, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi.

Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio.

FRANCIA

Record di quasi 9.000 casi di positività al Covid-19 IN 24 ore in Francia, 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità.

Aumenta leggermente il numero dei ricoverati (+28, a 4.671) e quello dei pazienti in rianimazione (+9 a 473).

