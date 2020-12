Coronavirus Venezia: mai così tanti decessi in un giorno

Coronavirus Venezia: ogni giorno, quasi, un record (negativo) che batte il record precedente. Come quello di oggi: mai così tanti decessi in un giorno.

24 morti tra Venezia e provincia non si erano mai verificati in un giorno e, come ormai atteso, ci si avvicina ai 1000 morti complessivi proprio nei giorni di Natale.

Anche il resto del bollettino delle ultime 24 ore è tragico: 531 nuovi casi.

Numero che porta a 13.808 gli attualmente positivi, numero che ieri era 13.688 di casi attivi di virus.

I ricoverati nelle strutture del Veneziano sono oggi 574.

60 di loro sono in un letto di Terapia intensiva.

Tra i deceduti

il virus si è portato via un Vicebrigadiere della guardia di Finanza di 56 anni.

Calcedonio Gino Tricarico, veneziano di Mestre, in servizio alla stazione navale della Giudecca era stato ricoverato all’Ospedale dell’Angelo ma nemmeno il trasferimento in terapia intensiva lo ha salvato.

Il Corpo lo ha ricordato con un affettuoso saluto: “La Guardia di Finanza si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia. Ciao Calcedonio”.

