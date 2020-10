Coronavirus Venezia, lenta ma inflessibile crescita

Coronavirus Venezia: sono 47 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Per valutare confronti, erano 69 il giorno prima (ma nel conteggio erano entrati per la prima volta i 24 dell’Ospedale Civile di Venezia) e 38 il giorno prima ancora.

Virus in lenta ma inflessibile crescita anche per quanto riguarda gli “attualmente positivi”: Venezia e provincia ne contano oggi 752. Ieri ne erano dichiarati 713, il giorno prima 670.





Per quanto riguarda i ricoveri, essi sono oggi 53 globalmente nel veneziano con sei di essi in condizioni critiche nelle rianimazioni. Tre all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, due a Dolo, uno a Venezia sono i letti di terapia intensiva occupati.

In isolamento vi sono 1.837 persone. Ad essi vanno aggiunti 1.126 persone in quarantena a casa per contatti con positivi.

“L’attenzione sulle norme di precauzione deve essere massima – viene ribadito dai vertici sanitari – con mascherine, disinfezione delle mani, evitamento dei luoghi affollati”. Anche perché la situazione nazionale si ripercuote come un’onda lunga nelle realtà locali a cui inevitabilmente è agganciata e, a livello nazionale, da più parti si ribadisce che la crescita dei contagi è tale da ritenersi alla soglia delle ‘mascherine obbligatorie anche all’aperto’ anche da noi.





Sul fronte delle situazioni circostanziate, l’Istituto Goldoni di Martellago fa registrare un altro caso di positività che questa volta riguarda una bimba di sei anni. In quarantena i bambini di una prima dopo i casi della scorsa settimana che hanno riguardato due maestre e sei piccoli di una quarta.

Sul fronte ospedaliero nessuna novità in quanto gli esiti dell’ultimo giro di tamponi si avrà oggi, lunedì.

Nel reparto di Medicina dell’Ospedale Civile di Venezia i numeri sono fermi a 24 positività: 16 tra il personale sanitario – tra cui medici – e 8 pazienti ricoverati. Meno grave la situazione all’ospedale Dell’Angelo di Mestre dove ad essere scoperti positivi sono tre operatori sanitari subito individuati e posti in isolamento.