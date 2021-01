Coronavirus Venezia e Veneto, ultimi dati

Coronavirus Venezia e provincia: dopo l’aumento monstre di 728 ieri, si torna ad un più classico “altri 500 nuovi positivi”.

492 nuovi casi in 24 ore che portano a 13.460 gli attualmente positivi nel Veneziano.

538 persone sono ricoverate negli ospedali della nostra provincia, con 56 di essi in una stanza di terapia intensiva. Ieri i due valori stavano a 553 e 58 ma, come tristemente noto, sono anche i decessi che “liberano” i posti letti.

Infatti, sono altri 16 i morti nel Veneziano in un’ecatombe che sembra non concludersi mai.

Il Veneto non ci offre

conforto volendo alzare lo sguardo ad un livello sovraordinato.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sono:

Veneto 3.388, Emilia-Romagna 2.026, Lombardia 1.963, Sicilia 1.842, Lazio 1.613, Puglia 1.349.

La nostra regione incredibilmente ancora prima per nuovi contagi dunque, in un periodo in cui le persone si sono trovate tra chiusure natalizie, giorni rossi nazionali e restrizioni regionali.

Il bollettino della Regione Veneto (venerdì) non ha dato quindi gli auspici sperati: 3.379 nuovi casi di positività registrati in Veneto in 24 ore, dato che porta il totale a 280.710.

Deceduti nella Regione: 106, cifra che fa toccare il tetto dei 7.263 morti complessivi da inizio pandemia.

Pazienti ricoverati in area non critica 2.958 (20 in meno), quelli in terapia intensiva 387 (2 in meno). Leggeri cali, come detto comunque correlati ai 106 morti in un giorno.

