Coronavirus Venezia, contagi in grande aumento

Coronavirus Venezia e provincia: nuovo record di nuovi contagi.

In 24 ore sono risultati altri 709 nuovi tamponi positivi e la cifra di giornata si accompagna con quella dei morti: altri 13 in 24 ore.

709 nuovi contagi in un giorno nella nostra provincia è un ulteriore record di questa guerra che non si riesce a vincere: più di 700 nuovi positivi in un giorno non si erano mai verificati né durante la prima, né durante la seconda ondata che dir si voglia.

Il boom di nuovi positivi fa schizzare il totale delle persone attualmente positive, ovviamente, dato che i nuovi contagi superano abbondantemente chi si negativizza o chi, purtroppo, non ce la fa.

12.982 casi attivi a Venezia e provincia o, come si usa dire: attualmente positivi.

Un numero

mai raggiunto prima. Un numero di positivi che ieri era 12.531.

72 le persone ricoverate all’ospedale di Venezia SS. Giovanni e Paolo.

Altri 13 nuovi decessi, inoltre, che fanno salire il totale a 891 nel Veneziano.

576 posti letto dei nostri ospedali sono occupati per il Covid. 58 quelli di Rianimazione.

Venezia (dopo Treviso) primeggia in questa speciale e non felice classifica della Regione.

Alzando lo sguardo alla dimensione del Veneto si scopre così che la nostra regione è

ancora una volta quella con il maggior numero di nuovi casi in Italia.

Treviso si stacca dalle medie con 834 nuovi positivi.

Venezia segue con 709 nuovi casi.

Poi Padova con 678 ulteriori contagi.

Il Veneto, inoltre, registra altri 77 nuovi decessi in un giorno, che fanno salire il totale a 5.411 dall’inizio della pandemia.

2.863 le persone ricoverate nella nostra regione,

con un aumento di +4 in terapia intensiva.