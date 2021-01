Coronavirus Venezia, anomalo rialzo nei numeri: 70% in più di nuovi casi in un giorno

Coronavirus Venezia: la nostra provincia continua a pagare un tributo altissimo alla guerra contro il virus.

Altri 16 morti nel Veneziano nelle ultime 24 ore di monitoraggio dopo l’incredibile numero di 31 decessi di ieri.

776 i nuovi contagiati in 24 ore. Ieri ne erano stati registrati 464.

E’ indubbiamente anomalo il rialzo che va addirittura verso un 70% di nuovi positivi in più in un giorno, in un periodo in cui i locali sono chiusi e la gente è in casa per i “giorni rossi” di Natale. Un rialzo che avviene durante il weekend, per di più, cioè quando vengono processati meno tamponi.

Numeri alti in maniera anomala e non ci sono errori, anche se

verrebbe da pensarlo: ai 309 nuovi contagi della mattina, se ne aggiungono 467 a sera, per un totale di 776 nuovi infettati in un giorno.

Le persone ricoverate sono 573, di cui 62 in terapia intensiva. (Ieri 572 e 65).

All’Ospedale dell’Angelo di Mestre ci sono 70 ricoverati in reparti di medicina e 11 in terapia intensiva.

All’Ospedale Civile di Venezia ci sono 62 ricoverati in reparti di medicina e 6 in terapia intensiva.

Non migliora la situazione alzando lo sguardo

ad un livello regionale. Anzi.

Al bollettino Covid di ieri, domenica: in Veneto +3.419 nuovi casi e 88 morti in 24 ore.

Crescono dunque di un centinaio, rispetto a sabato, i positivi al Covid-19 in Veneto.

Il Bollettino regionale segnala un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall’inizio della pandemia.

Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l’occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati ma, come abbiamo imparato, il tasso di occupazione dei posti letto si abbassa – purtroppo – anche per i decessi.