Coronavirus, numeri aggiornati di Venezia per comune: Venezia prima, Chioggia seconda

Coronavirus: dai dati di martedì sera della Protezione civile emerge che sono 33.978 i malati in Lombardia (-609 in meno rispetto a ieri), 13.244 in Emilia-Romagna (-278), 14.811 in Piemonte (+254), 10.077 in Veneto (+16), 6.622 in Toscana (+54), 3.463 in Liguria (-33), 3.218 nelle Marche (+6), 4.402 nel Lazio (+37), 2.946 in Campania (-73), 1.909 nella Provincia di Trento (-20), 2.812 in Puglia (+2), 1.322 in Friuli Venezia Giulia (+132), 2.259 in Sicilia (+49),2.067 in Abruzzo (+5), 1.536 nella provincia di Bolzano (-4), 407 in Umbria (-17), 837 in Sardegna (-17), 819 in Calabria (-9), 522 in Valle d’Aosta (-26), 245 in Basilicata (+3), 213 in Molise (+0).

Le vittime ad oggi sono: 12.579 in Lombardia (+203), 3.147 in Emilia-Romagna (+68), 2.485 in Piemonte (+76), 1.154 in Veneto (+42), 686 in Toscana (+19), 990 in Liguria (+33), 834 nelle Marche (+12), 363 nel Lazio (+14), 317 in Campania (+8), 376 nella provincia di Trento (+10), 351 in Puglia (+25), 241 in Friuli Venezia Giulia (+2), 206 in Sicilia (+3), 271 in Abruzzo (+8), 251 nella provincia di Bolzano (+2), 60 in Umbria (+2), 93 in Sardegna (+7), 76 in Calabria (1), 126 in Valle d’Aosta (+0), 24 in Basilicata (+0), 18 in Molise (+0).

Il coronavirus nel veneziano ha colpito finora 2.191 persone, numero che comprende i guariti e, purtroppo, le vittime. Il coronavirus ad oggi è costato la vita a 185 veneziani.

CORONAVIRUS NEL VENEZIANO: CASI DIVISI PER COMUNE

Venezia 669

Chioggia 231

San Dona’ di Piave 146

Portogruaro 140

Fiesso d’Artico 99

Mira 93

Spinea 60

Marcon 60

Martellago 57

Jesolo 50

Mirano 46

Scorze’ 46

Santa Maria di Sala 40

Concordia Sagittaria 31

Fossalta di Portogruaro 30

Noale 27

Eraclea 26

Dolo 25

Salzano 24

Cavallino-Treporti 20

Noventa di Piave 19

Pianiga 19

Santo Stino di Livenza 19

Quarto d’Altino 18

Gruaro 17

Stra 17

Vigonovo 16

Meolo 15

Camponogara 15

Campagna Lupia 13

Cavarzere 12

Musile di Piave 12

San Michele al Tagliamento 12

Campolongo Maggiore 11

Torre di Mosto 9

Teglio Veneto 8

Pramaggiore7

Ceggia 8

Fosso’ 7

Caorle 6

Annone Veneto 5

Cinto Caomaggiore 4

Fossalta di Piave 2

I dati dei casi per comune, aggiornati sempre settimanalmente, mostrano ancora Venezia al primo posto (come ‘area vasta’) e Chioggia al secondo. (Per le differenze verificare l’aggiornamento precedente a questo link: Coronavirus: Venezia Mestre e Chioggia con più casi. I numeri suddivisi per comune).