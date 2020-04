Coronavirus: Venezia, Mestre e Chioggia con più casi. I numeri suddivisi per comune

Coronavirus e numeri. Diciamo subito che per avere un’idea davvero precisa del progredire dell’epidemia bisognerebbe essere in grado di suddividere le cifre totali in mini-cluster per distinguere le logiche dei casi. Un conto sono i contagi di chi inconsapevolmente ha ‘portato’ il virus a casa e, di conseguenza, nella sua comunità territoriale. Un altro conto sono i positivi asintomatici o meno (che continuano ad esserlo), un altro sono gli operatori sanitari, mentre altri casi ancora riguardano gli universi delle case di riposo (con numeri in preoccupante crescita in questi giorni) e chi ci gravita attorno che comunque fanno statistica nell’intera area. I valori, infine, dovrebbero essere proporzionati alla densità di popolazione.

Sfortunatamente ciò non è ancora possibile, quindi nell’analisi quotidiana si deve solo provare a capire quanto si può guardando numeri totali. Queste sentenze “brevi” dicono che Venezia, Mestre e Chioggia sono le città più a rischio dell’intera area metropolitana per numero di casi.

Venezia e la sua provincia hanno superato la quota dei duemila contagi. Quando si analizza il dato (in una situazione fotografata il 14 aprile) cercando i dati per comune, si scopre che Venezia da sola ha 629 casi, un numero che la proietta direttamente al primo posto dell’estensione metropolitana e al quarto posto nell’intera regione.

Continuando l’analisi dei comuni si scopre incredibilmente (data l’estensione dell’area) che dopo Venezia, per numero di casi, viene Chioggia, seppur con un terzo dei casi del capoluogo.

Chioggia al secondo posto con 215 casi, e anche ieri si sono contati altri due decessi nell’area clodiense.

In molti si chiedono la logica della maggior diffusione in quest’area ma se un’idea di ‘facilità sociale’ è tutta da dimostrare, è invece certo che il “mini-cluster” è stato alimentato dalla frazione di Valli per motivi che andrebbero approfonditi.

San Donà di Piave si colloca al terzo posto con 133 casi mentre 104 si contano a Portogruaro. Qui i numeri potrebbero però salire repentinamente a causa delle situazioni che stanno emergendo nelle case di riposo.

CORONAVIRUS A VENEZIA: CASI DIVISI PER COMUNE (DATI AGGIORNATI AL 14/04)

Venezia 629

Chioggia 215

San Donà di Piave 133

Portogruaro 104

Fiesso d’Artico 97

Mira 90

Marcon 59

Martellago 57

Spinea 57

Mirano 47

Scorzè 45

Jesolo 43

Santa Maria di Sala 39

Fossalta di Portogruaro 29

Noale 26

Dolo 23

Eraclea 22

Salzano 21

Concordia Saggittaria 20

Pianiga 18

San Sino di Livenza 17

Quarto d’Altino 17

Stra 17

Gruaro 16

Cavallino-Treporti 14

Noventa di Piave 14

Vigonovo 14

Campagna Lupia 13

Meolo 13

San Michele al Tagliamento 12

Camponogara 13

Musile di Piave 12

Campolongo Maggiore 10

Cavarzere 8

Pramaggiore 7

Caorle 6

Fossò 5

Teglio Veneto 6

Torre di Mosto 6

Annone Veneto 4

Ceggia 4

Cinto Caomaggiore 4

Fossalta di Piave 2