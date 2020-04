Coronavirus nel veneziano: anziano del Lido tra i deceduti

Venezia e provincia attendono lunedì, il momento delle ‘riaperture’ degli ospedali con la riattivazione delle attività ‘normali’, quelle fuori dal coronavirus. Accessi razionalizzati, con mascherine e guanti, test della temperatura in ingresso e prevenzione dei sovraffollamenti, ma sono diversi ancora gli aspetti da pianificare e chiarire, come quello delle sale di attesa e dei tempi di attesa – spesso consistenti – che dovranno essere chiariti dalla direzione sanitaria.

Nel frattempo, numeri in lento miglioramento: oggi segnalati “solo” 10 nuovi contagi nel Veneziano dopo i 55 nuovi di ieri, anche se nel Veneziano si continua a registrare vittime. Altri tre i nominativi in elenco. Diminuiscono lentamente anche i ricoveri con il centro Covid di Dolo però in leggera controtendenza.

DECEDUTI NEL VENEZIANO

Valter Santinato, 62 anni, di Valli di Chioggia. è deceduto all’Ospedale di Dolo. Valter Santinato era fratello di Antonio Santinato, morto a causa del virus a 50 anni a inizio aprile.

All’Ospedale di Dolo è deceduta una seconda persona di cui non sono state rese note le generalità.

Un terzo decesso “veneziano” viene ereditato dai dati regionali:

Valerio Ballin, 89 anni, di Fiesso, è morto a Padova.

Il bollettino prosegue poi con due nominativi deceduti a Villa Salus di Mestre di cui era stata data notizia ieri:

Lena Bottazzo, 91 anni, di Marghera deceduta a Villa Salus di Mestre.

Marisa Franco, 84 anni, di Mestre deceduta a Villa Salus di Mestre.

Angelo Nalesso, 90 anni, del Lido di Venezia, deceduto a Villa Salus di Mestre.

Il triste elenco di oggi specifica inoltre i nomi di due persone decedute ieri di cui non erano state rese le generalità:

Alfredo Maschietto, 87 anni, di Marghera, deceduto all’Ospedale di Dolo.

Maria Porri, 94 anni, di Marghera, deceduta all’Ospedale di Dolo.

I NUMERI DEL VENEZIANO

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia: 2431

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +10

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia: 784

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -23

Deceduti totali a Venezia e provincia: 218

Deceduti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Guariti totali (negativizzati virologici) a Venezia e provincia: 1437

Guariti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +92

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia: 829

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -46





RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 14

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 10

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -1

Deceduti: 38

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 76

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 5

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 5

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -1

Deceduti: 14

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 26

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati negativizzati: 1

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 9

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 9

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 76

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 9

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 21

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -5

Deceduti: 71

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Dimessi: 90

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 1

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): 0

Deceduti: 5

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 33

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati negativizzati: 7

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): -2

Deceduti: 8

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 85

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +5

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 29

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati: 15

Ricoverati negativizzati in più o in meno rispetto al giorno precedente (*): +1

Deceduti: 25

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 72

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

(*) Secondo la definizione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa, è ipotizzato che il Sars-Cov2 si comporti come gli altri virus e dunque un soggetto che sia stato infettato rimanga, una volta guarito, in qualche modo protetto sviluppando una forma di immunità. Sui tempi di durata dell’immunizzazione, al momento, non vi è certezza scientifica. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ha spiegato che alcune patologie infettive danno immunità a vita, altre, come la Sars, hanno una copertura di circa un anno.

(**) Dal 17 aprile la Regione del Veneto comunica un solo aggiornamento quotidiano anziché due come in precedenza. Dal 28 aprile i bollettini tornano ad essere due, uno delle 8 del mattino e uno delle 17. Ciò potrebbe causare modeste discrepanze a causa del confronto con altre notizie più o meno aggiornate.

(***) Il bollettino ufficiale di riferimento è di mercoledì 29 aprile.