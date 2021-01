Un Campagnolo a Venezia: la venezianità vista da un Millennial boy. Lettere

UN CAMPAGNOLO A VENEZIA: la venezianità vista da un Millennial boy

Fin dai primi giorni di scuola superiore nel centro storico veneziano, il biglietto da visita da parte dei miei nuovi compagni e compagne di classe è stato questo:

-“Da dove ti vien, ciò?”

-“Chirignago, e ti de dove sito”?

-“Sito?? Haha sentì qua el campagnoeo”

-“Mmh…”

Questo è stato l’incipit della mia nuova avventura che ricordo con un certo affetto. Parole che suonano arroganti, e lo sono, ma non di certo cattive.

Da qui vorrei allacciarmi ad un discorso più ampio e complesso ma anche, per un certo senso fastidioso per un veneziano insulare. Specifico insulare, visto che a Brugnaro piace scrivere su Twitter “Le Città di Venezia” (lasciamo perdere).

Premetto, ciò che sto per dire può piacere o no, è la mia visione dei fatti tratta dalla mia esperienza di vita. Crescendo ho capito che il provincialismo non risparmia nemmeno gli (ultimi, ahimè) abitanti di una capitale millenaria che è tutt’ora un crocevia del mondo.

Non basta andare in barchino al Bacàn, uscire a bere in Erbaria o “in Campo”, fare il barbecue abusivo a Poveglia, mangiare al Do Forni una tantum o scrivere su Facebook “Treviso merda” per potersi definire veneziano doc.

Dunque, il mio sentimento

sponsor

dapprima innocente verso questa realtà si è tramutato in una sorta di amore/odio con la transizione scuola-lavoro: commercianti cafoni, turisti ignoranti, sporcizia, malcostume, personaggi arraffoni e disonesti. Questo è il tessuto sociale che ho riscontrato esistere al giorno d’oggi. Ovviamente, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio: io parlo in funzione delle mie esperienze nel settore terziario. Nulla a che vedere con quei bei anni vissuti all’Algarotti, conditi solo da qualche “ou, campagna” di troppo.

Grazie al mio interesse per la storia della Repubblica Veneta, nato verso l’ultimo anno di scuola superiore, ho imparato ad essere orgoglioso delle mie radici veneziane e tutt’ora leggo libri sulla Serenissima, visito musei ad essa attinenti in tutta la regione e vado “a caccia” di leoni di San Marco antichi: che siano ubicati nei centri delle nostre città e borghi o nelle nostre montagne venete più aspre, in Istria o nello Stato da Mar in vacanza… Beh, io ci sono. Il leone per me significa una cosa sola: casa.

Fa strano quando un mestrino si definisce ancora veneziano perché -mi figuro i vostri sguardi di indignazione dall’altra parte dello schermo- un tempo per riferirsi al Veneto e a Venezia si usava la stessa parola: Venetia. Infatti, Venezia è stata costruita dai padovani e trevigiani in fuga dai barbari. Si veniva

commercial



definiti veneziani dal Quarnaro a Bergamo, ora ci indigniamo se un asseggianese si autodefinisce veneziano.

Usare il termine veneziano e veneto erano la stessa cosa, basta vedere le iscrizioni sulle lastre delle chiese di cui siamo tappezzati!

Anche da qui ho capito l’enorme lacuna socio-culturale di cui soffre Venezia, una città svenetizzata a partire dal set-up dei propri musei, una lacuna camuffata da mero campanilismo becero. Ma la cosa è ben più grave ed è estesa anche nelle scuole e negli atenei, dove non si studia nulla a riguardo, o lo si fa con il preconcetto.

Chiusa questa disgressione, vi dirò che dà fastidio anche a me l’accezione contemporanea del definirsi veneziano poiché può portare a piccole incomprensioni: tristemente oggi i confini (secondo l’impostazione -in piccolo- del pensiero ottocentesco dello stato-nazione) contano più d’allora. Per questo motivo ho trovato un compromesso, dico a tutti di essere mestrino o veneziano di terraferma!

Tuttavia, ho provato tramite i miei studi da autodidatta a dare una spiegazione dell’arroganza -dai tratti romanacci- di alcuni dei suoi abitanti.

I fasti passati potrebbero giustificarla in corner ma se il più delle volte il sapere comune si ferma a: “Eh, na volta el doge te tajava ea testa se no ti rigavi drito” l’equazione non regge. Resta solo l’orgoglio del senso di appartenenza a qualcosa che non si sa nemmeno cosa fosse di preciso, della quale forse addirittura ci si vergogna un pochino.

Ribadisco il pensiero di cui sopra, che questo problema identitario a Venezia sia amplificato, più che in altre grandi città del mondo, dalla mala amministrazione, dai radical chic e da un’istruzione nazionale centralista che ci vorrebbe tutti uguali dalla Sicilia all’Alto Adige.

Dovremmo, prima di tutto, essere degni di portare un’eredità di tali dimensioni. Una dignità che,

prima da studente e poi da lavoratore per un totale di 14 anni, non ho riscontrato e non sto riscontrando nel veneziano medio costantemente assillato dal tran tran del turismo, facendo a gara a chi è il più disonesto, dal calcioscommesse e dalle slot machine, dalla faida della scelta del nome tra Unione Venezia e Venezia FC. Tutto si limita a questo?

Difficile trovare coetanei (under 30) che abbiano visitato musei e chiese del centro storico, seppur essendo in larga parte gratuiti per i residenti. Non mi stupisco che i Musei Civici rimangano chiusi. Durante questo periodo di chiudi tutto il tempo abbonda e, con i benefit da residente del comune di Venezia, ho colto l’occasione per fare delle lunghe passeggiate alla scoperta di campielli nascosti, mini gite verso isole come il Lazzaretto Novo e visite a chiese mai visitate prima, condito anche da qualche ritorno in altre.

Eppure, non ho mai trovato nessun giovane, nessun mio coetaneo in giro, se non al bar, anche se siamo tutti disoccupati o cassa-integrati. Solo qualche anziano del posto o qualche turista veneto, al massimo alcuni foresti temerari del covid-19.

Io vorrei dire alle persone che mi hanno dato, anche affettuosamente, del campagnolo che facciano una capatina al Palazzo Ducale (quando riaprirà) ogni tanto -io ci sono stato minimo 5 volte, pagante e non- o che parlino un veneziano non annacquato con l’italiano, dove “ancuo” diventa “ogi” e “pomo” diventa “mea”, tanto per cominciare. Sforziamoci nel quotidiano.









E no, non provo astio verso nessuno. Mi ritengo solo una persona sensibile e non posso restare indifferente e calmo davanti a ciò che mi circonda. Da operatore turistico, a volte, mi vergogno per il danno socio-culturale che ho inconsciamente contribuito ad arrecare -in piccolo- alla mia capitale per via del turismo di massa che tanti, compreso me, fa mangiare. I soldi non sono tutto.

Sarò anche un pendolare ma, andando controtendenza, ho provato a vivere qui nel 2020: so cosa vuol dire rincorrere lo spazzino alle 8 di mattina per dargli l’umido, so cosa significa andare in ansia con le sirene dell’acqua alta, muovere il carrello carico dal Conad fino a casa su e giù per i ponti e per le scale fino al quarto piano, so cosa sono le infiltrazioni d’acqua dai vicini che non vogliono fare i lavori, so (questo tramite amici) cosa vuol dire mollare tutto ed andare a salvare la barca ”che se ga picà”. Specifico tutto ciò per dire che le righe di cui sopra sono scritte con cognizione di causa: di impostori e tuttologi in giro per i social ce ne sono già troppi.

Ciao amici veneziani, vi voglio bene!

Firmato: un Campagnolo