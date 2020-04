Coronavirus, muoiono 2 persone a Dolo. Crescono i guariti nel veneziano. Contagi, ricoveri e decessi di oggi (20 aprile)

Coronavirus, muoiono 2 persone a Dolo. Lentamente aumentano i guariti nel veneziano.

La situazione dei contagi di questa mattina, 20 aprile 2020, mostra una situazione in lento ma progressivo miglioramento tra Venezia e provincia.

A livello regionale ci sono attualmente 10.061 persone positive al covid-19, che diventano 16.127 se si considerano tutte le persone ammalate dall’inizio della pandemia.

Di questi 16.127 positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 1.112 persone sono decedute e 4.954 sono guarite, negativizzate. Quelli che invece si trovano oggi in isolamento, a casa, sono 11.658.

Questi i numeri della Regione Veneto riportati nell’ultimo bollettino di questa mattina.

Le persone ricoverate in tutto il Veneto sono 1.273 in area non critica, mentre altri 180 in terapia intensiva.

NEL VENEZIANO

Nella Città Metropolitana di Venezia l’ultimo bollettino regionale sulla situazione dei contagi da coronavirus, di questa mattina, riporta 1.018 persone attualmente positive al virus.

La nota positiva è che questo numero è sceso parecchio dall’inizio dell’emergenza sanitaria: meno della metà rispetto al totale dei contagiati da quando è scoppiata la pandemia, cioè quando erano 2177.

Le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare, nel veneziano, sono 1.993.

DUE DECESSI A DOLO

Si contano purtroppo due nuove morti all’ospedale di Dolo nelle ultime 24 ore.

Nel totale, sono 231 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere del territorio veneziano, di cui 24 gravi si trovano in terapia intensiva.

RICOVERI OSPEDALE PER OSPEDALE

Negli ospedali di Venezia e provincia pare vi sia un lento ma progressivo miglioramento dell’emergenza sanitaria, almeno per quanto riguarda i pazienti ricoverati.

Il numero maggiore di ammalati covid ce l’ha l’ospedale di Dolo, dove si trovano 83 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva.

C’è poi Villa Salus, che cura 48 pazienti per il coronavirus a Mestre.

Altri 37 pazienti si trovano all’ospedale di Jesolo, di cui 4 in terapia intensiva.

All’ospedale dell’Angelo di Mestre ci sono 33 ricoverati per coronavirus, dei quali 8 in terapia intensiva.

Nell’ospedale Civile di Venezia, quello dei santissimi Giovanni e Paolo, si trovano ricoverate 14 persone a causa del coronavirus, di cui 4 in terapia intensiva.

Altri 2 pazienti si trovano a Mirano, entrambi in terapia intensiva.

Un altro paziente covid è ricoverato all’ospedale di Chioggia, un altro si trova all’ospedale di San Donà di Piave e 10 pazienti sono ricoverati alla casa di cura Rizzola, sempre a San Donà di Piave.