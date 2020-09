Coronavirus, “Mascherine all’aperto necessarie” per “Tutta la Città Insieme”

Coronavirus, “Mascherine all’aperto necessarie” secondo “Tutta la Città Insieme” che ha diffuso oggi un comunicato stampa in tal senso.

“Necessari provvedimenti anti covid come la mascherina all’aperto”.





“In materia di covid, da presidente della municipalità, ho più volte dovuto ricordare al sindaco la sua funzione di responsabile della salute dei propri cittadini. Ogni volta, con ritardo, è intervenuto”.

“Oggi il crescere costante e preoccupante del numero dei contagi necessita di provvedimenti che città come Bologna hanno adottato. L’uso della mascherina all’aperto, ad esempio”.

“A Mestre, come a Venezia le occasioni per non poter garantire la distanza di sicurezza sono frequentissime. A Venezia le strette calli e il numero, seppur ad oggi contenuto, di visitatori, porta ad una costante situazione di pericolo”.





“Prima di arrivare a dover ricadere in una nuova traumatica chiusura di tutte le attività, prima di vivere un nuovo lokdown, invitiamo il sindaco a disporre le necessarie misure di prevenzione”.

“Garantiranno da un lato maggiormente la cittadinanza, dall’altro permetteranno agli esercizi commerciali e a tutte le attività economiche di evitare una nuova pesantissima chiusura”.

Giovanni Andrea Martini

Lista civica “Tutta la Città insieme!”