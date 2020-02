Coronavirus: in Veneto 16 i casi di contagio

Coronavirus: in Veneto sono purtroppo saliti a 16 i casi di contagio.

A Vo’ Euganeo (Padova) si contano 12 casi, tra cui la persona deceduta ieri.

A Mirano si contano 4 casi, di cui tre sono operatori sanitari dell’ospedale.

Secondo l’ordinanza emessa dal ministro Roberto Speranza, di concerto con il presidente del Veneto Luca Zaia, resta vietato l’accesso all’ospedale di Schiavonia (Padova), dove sono stati accertati i primi due casi di infezione del virus cinese in pazienti ricoverati, di cui uno deceduto.

Tutta l’attività programmata è “tassativamente sospesa”, e a tutto il personale in servizio si dovrà misurare la temperatura, valutare eventuali sintomi presenti, effettuare il tampone e attenderne l’esito (circa 3 ore). In presenza di sintomi e tampone positivo verrà attivato il ricovero in malattie infettive.

Prosegue l’isolamento a Vo’ Euganeo, che stamane appare spettrale, mentre a Mira (4 casi) sono state prese misure cautelari: stop a tutte le manifestazioni sportive, compresa la partita Verona-Cagliari.