Coronavirus, Zaia: “Chiuse tutte le Università del Veneto”.

Le Università del Veneto resteranno chiuse per l’emergenza collegata al virus cinese.

Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, precisando di essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: “abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana” ha detto.

Rispondendo ai giornalisti su eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia, Zaia ha detto che attende le linee guida che saranno diramate dal ministro della sanità, Roberto Speranza, perché le iniziative devono essere uniformi in tutto il Paese.

Il presidente ha poi raccontato: “Mi ha chiamato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere informazioni sulla situazione nel Veneto e ho parlato a lungo con lui spiegando le criticità. In queste ore ho sentito anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte; praticamente mezzo governo”.

Luca Zaia ha così parlato in un attimo di pausa del summit alla sede della protezione Civile del Veneto, dopo i casi di coronavirus nella regione Veneto.