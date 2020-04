Coronavirus Venezia, giornata nera: 9 decessi oggi, 58 anni il più giovane

Coronavirus, ancora numeri in chiaroscuro. La moderata euforia che si è colta in queste ultime ore non troverebbe giustificazione nell’analisi razionale dei numeri, per quanto – alcune voci – siano in miglioramento.

Venezia e provincia conta nove nuove vittime sull’ultimo report, dato che fa pensare come a volte neanche il bollettino ufficiale, come quello di venerdì, dichiari la verità assoluta sullo stato della pandemia, forse anche per ritardi di comunicazioni o trascrizioni. Ieri, ad esempio, era solo uno il decesso che risultava.

I numeri sul coronavirus nel veneziano sono in crescita come i giorni peggiori, bisogna dire la verità: i contagi crescono di 136 unità, i ricoveri di 7, i decessi di 9. Ancora molti decessi nelle case di riposo. A Mestre, tra gli altri, è deceduto Fernando Albano, storico imprenditore e stimata persona impegnata nel sociale. Aveva rivestito anche una carica di presidente del Lions Club di Mestre.

DECEDUTI NEL VENEZIANO

Vilma Favaron, 88 anni, è deceduta in una casa di riposo.

Elena Irossini, 96 anni, è deceduta in una casa di riposo.

Agnese Nalon, 99 anni, è deceduta in una casa di riposo.

Vittorio Compagno, 84 anni, di Camponogara, è spirato all’ospedale di Dolo.

Fernando Albano, 80 anni, di Dese, è deceduto all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Iolanda Cestari, 95 anni, di Chioggia, è deceduta all’ospedale di Dolo.

Lucia Scavezzon, 93 anni, di Spinea, è deceduta all’ospedale di Dolo.

E. R., 93 anni, di Marghera, è deceduta all’ospedale di Dolo.

Diego Cusin, 58 anni, di San Stino di Livenza, è deceduto all’ospedale di Jesolo.

Venezia conta i decessi che ora arrivano a 130. Ma l’altra curva che è tornata a salire è quella dei contagi, ora arrivata (in totale) a 1.931 dall’inizio della pandemia nel veneziano.

1.273 i positivi attuali con un incremento incredibile di 136 nuovi casi in un giorno (il giorno precedente erano aumentati “solo” di 35).

La situazione fotografata si sta ora avvicinando probabilmente a quella reale grazie all’entrata in funzione del nuovo macchinario arrivato nel laboratorio dell’Angelo, in grado di processare fino a 1.800 tamponi al giorno. E’ certo, però, che la giustificazione non può essere adattata per spiegare l’aumento della mortalità di queste ultime ore.

In Veneto Orientale (Ulss 4) la situazione è oggi invece migliore. Nessun nuovo decesso e “solo” altri 7 nuovi casi di positività.

RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 30

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 13

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 31

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Dimessi: 52

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 12

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 10

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 16

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 2

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 6

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 7

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 83

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -5

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 10

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 38

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +4

Dimessi: 54

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 3

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 47

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Deceduti: 4

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 44

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 39

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 21

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 48

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

