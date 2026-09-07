Copilota morto al rally di Santo Stefano d’Aveto: vittima il sanremese Stefano Sappracone

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Una tragedia ha segnato la mattinata del 6 settembre 2026 al Rally di Santo Stefano d’Aveto: il copilota sanremese Stefano Sappracone, 43 anni, è morto in un incidente sul monte Fregarolo.

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Secondo le prime ricostruzioni l’equipaggio numero 6, a bordo di una Skoda Fabia con il pilota genovese Stefano Scapellato, è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto, circa un chilometro prima del passo. Fonti organizzative riportano che la vettura è partita sulla prova speciale alle 10:25 ed è uscita di strada al km 4,86 alle 10:29; nello stesso istante il sistema di tracking Gps ha inviato automaticamente la richiesta di soccorso.

I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti: la prima ambulanza con medico alle 10:33 e una seconda ambulanza alle 10:34. Il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso del navigatore. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Rezzoaglio hanno provveduto all’estrazione del corpo dalla vettura.

Secondo le prime informazioni l’auto ha impattato contro un albero; Sappracone è rimasto schiacciato tra il sedile e la carrozzeria ed è morto sul colpo. Scapellato ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I carabinieri di Sestri Levante hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La manifestazione prevedeva oggi due prove speciali, da ripetere entrambe due volte, con arrivo previsto ad Allegrezze, in provincia di Genova; gli organizzatori hanno deciso di sospendere la gara.

Sappracone, molto conosciuto nell’ambiente dei rally, aveva condiviso nei giorni scorsi la partecipazione all’evento con il numero 6. Con Scapellato formava un equipaggio consolidato e aveva preso parte anche al Rally Valle d’Aosta 2026.

I Comuni di Santo Stefano d’Aveto e di Rezzoaglio hanno espresso profondo cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia, alla squadra e agli amici di Sappracone.