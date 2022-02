“Dovremo copiare Montecarlo, invece a Venezia si propongono i tornelli. Lettera

Ho sempre trovato il paragone Venezia-Montecarlo calzante e quindi (il copia/incolla) pienamente auspicabile!

Ci sono stato più volte anche durante il GP di F1 quando arrivano decime di migliaia di tifosi/turisti sapientemente gestiti e controllati con sensi unici, pannellature, agenti in divisa ad ogni angolo, etc.

Ovviamente il mio disappunto va alle stelle quando vedo come vengono gestiti dagli Amministratori di Ca’ Farsetti i “nostri” foresti durante il Carnevale, il Redentore o in genere in alta stagione.

Possibile che non si riesca a formare chi mette piede nel nostro museo a cielo aperto, che non riusciamo a tutelare e valorizzare la città più bella del mondo mentre quattro Monegaschi riescono a farlo con quello che è più simile all’Outlet di Noventa che ad uno Stato?!?!?

Abbiamo subìto uno stand-by di un annetto a causa de COVID-19 e si sarebbe potuto normare a 360 la gestione dei flussi turistici, delle attività commerciali, delle attività ricettive, etc.

Si sarebbe potuto riprogrammare il servizio di trasporto pubblico che viene spesso definito pessimo, ottimizzare il servizio di asporto rifiuti, riconvertire la Marittima, si sarebbe potuto formare il personale della PA e mille altre cose.

Invece NIENTE, come sempre!

Qualche genio ha riproposto i tornelli e la prenotazione come soluzione sufficiente e necessaria a tutti i problemi di sovra affollamento di Venezia.

Mi domando e chiedo: ma ci sono o ci fanno???

È folle e vergognoso limitare l’accesso al Centro Storico con gate tipo Gardaland!

I nostri geniali Amministratori dovrebbero avere l’umiltà di rivolgersi a veri Manager, magari una telefonato al Principato (tanto parlano benissimo l’italiano, loro!!!) o semplicemente a chiedere consiglio a noi residenti/lavoratori veneziani per capire cosa fare … di utile.

In questi giorni ho assistito ai soliti bivacchi di turisti spesa-zaino/ dotati, all’assenza cronica di vigili, e… dove sono gli “steward” armati di T-shirt “Enjoy …) e radiolina che fanno alzare chi si siede 2 minuti a riposare in Piazza San marco ???

