Controlli anti-Covid: Carabinieri di Mestre chiudono 3 locali. Tutti gestiti da stranieri

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mestre anche in fascia oraria serale/notturna che ricordano come il mancato rispetto del distanziamento e dei divieti di somministrazione oltre gli orari stabiliti portano inevitabilmente alla sanzione pecuniaria e alle chiusure amministrative dei locali.

In particolare, la pattuglia della Stazione di Mirano, in servizio preventivo generale, con compiti particolari proprio legati ai controlli Covid, sabato sera ha verificato come la “famosa” e di solito frequentatissima Piazza Martiri fosse sotto controllo.

A Zianigo, però, attorno al bar Bocca Ricca, trovate persone intente a consumare il rituale spritz serale.

Le disposizioni della “zona arancione” sono chiare e non permettono la consumazione di bevande dopo le 18.00 nelle pertinenze dei locali ed in maniera ravvicinata.

Le persone vengono così fatte allontanare, mentre il titolare di origini equadoregne viene identificato e sanzionato per la violazione specifica del DPCM del 2 marzo.

E’ scattata inoltre

la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni del locale disposta in urgenza dalla Prefettura, soprattutto in considerazione della recidiva specifica in poche settimane.

Giusto il tempo di compilare i verbali, che la pattuglia, spostandosi a Ballò, trova la titolare albanese di una pizzeria/ristorante in piena attività, con mescita di bevande a più avventori che non rispettavano il distanziamento, sempre in violazione della specifica norma.

Per la Pizzeria Vesuvio in tutto i verbali saranno 19, mentre la Prefettura si occuperà di irrogare la sanzione accessoria della chiusura del bar e del ristorante.

Domenica pomeriggio è toccato invece ai Carabinieri di Favaro intervenire nella centralissima Piazza Pastrello, dove, presso il Bar Centrale, a tradire gli avventori è il calcio: tre irriducibili tifosi stavano beatamente guardando la partita, bevendo in compagnia come si faceva normalmente prima della pandemia.

mentre i tre vengono allontanati, la titolare cinese veniva contravvenzionata con la ormai rituale sanzione accessoria.

I militari informano che i servizi di controllo in funzione del rispetto delle norme del virus Covid-19, saranno intensificati maggiormente su tutto l’entroterra mestrino, ed in concentrazione massiccia in prossimità delle vie di esodo per le località balneari con posti di controllo verso i litorali e le aree verdi che prima dell’emergenza venivano prese d’assalto per le giornate del fine settimana, per vigilare su eventuali “illeciti” spostamenti ed assembramenti di persone.