Contagi in Veneto: altri 5.000 in 24 ore. A Chioggia 14 ricoverati

Covid in Veneto, oltre 5.000 contagi e 16 decessi in 24 ore con una situazione negli ospedali sempre pesante.

Di preciso sono 5.074 i contagi Covid e sono 16 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore.

Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 599.939, quello delle vittime a 12.257. Sempre più pesante la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati in area medica sono 1.213 (+15), quelli in terapia intensiva registrano una flessione di -4 unità ( 163).

Gli attuali positivi nella Regione salgono a 66.998.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 1.032

Treviso 894

Venezia 923

Verona 896

Vicenza 940

Belluno 142

Rovigo 178

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 13.540

Treviso 12.754

Venezia 11.833

Verona 10.173

Vicenza 11.790

Belluno 1.425

Rovigo 1.945

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 28

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 6

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 18

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 4

Ospedale di Mirano reparti di medicina 11

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 5

Ospedale di Dolo reparti di medicina 37

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 6

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 13

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 34

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1