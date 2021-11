Confesercenti e Confcommercio assieme per un ‘Natale di Luce’

Un lavoro di squadra per offrire alla città il ritorno alla normalità, in occasione del Natale 2021 e del calendario di eventi promosso dal Comune di Venezia, “Natale di Luce 2021″, in terraferma e a Venezia centro storico.

A Mestre, in particolare, sono state collocate 28 casette tra piazza Ferretto, via Allegri e via Poerio, con installazioni luminose e il giardino di alberi natalizi, inaugurati oggi dal sindaco Luigi Brugnaro e aperti al pubblico da domani, 27 novembre fino al 6 gennaio, con orario continuato dalle 10 alle 20.

Alvise Canniello per Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo: “Che il mercatino di Natale torni a Mestre, in piazza Ferretto e nelle vie del centro, è sicuramente una buona notizia per la nostra città, non solo per il commercio, ma per il messaggio di fiducia, speranza e normalità di cui tutti abbiamo bisogno. L’anno scorso sappiamo bene com’è andata, con le chiusure e le restrizioni che hanno pesantemente condizionato tutto il periodo natalizio e anche il mese di gennaio, dando un duro colpo all’economia del sistema-città. Quest’anno ci auguriamo sia davvero un ritorno alla normalità, grazie agli effetti della campagna vaccinale, con le passeggiate in centro e gli acquisti nei negozi e nei mercatini. Un sentito ringraziamento va a tutti i soggetti che hanno lavorato sinergicamente per questa manifestazione dal Comune e Vela, a Confcommercio e alla Camera di Commercio”.

Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre: “Il Natale in centro a Mestre vuol essere un Natale di tutti e per tutti, soprattutto quest’anno, data la particolare situazione in cui ci troviamo. L’anno scorso di questi tempi ci preparavamo a un Natale in formato ridotto ed è proprio vero che, spesso, ci si accorge di quello che ci manca solo una volta che viene a mancare. Questo per dire che non c’è niente di scontato e che queste iniziative potevano anche non esserci. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al Comune, a Vela, alla Camera di commercio e a Confesercenti con i quali si è fatto squadra per offrire alla città una proposta di qualità, interessante da vedere e da vivere. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, in sicurezza, con responsabilità e con rispetto per sostenere il rilancio del commercio di vicinato, il cuore pulsante della nostra economia”.