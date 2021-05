Concorso letterario: il lungo viaggio si è concluso, ora vinca il migliore

Eccoci giunti alla conclusione di un incredibile viaggio.

Il concorso indetto dalla nostra testata sui vostri racconti del Covid19 e della pandemia si è concluso con l’arrivo di maggio. Purtroppo non si può dire lo stesso con l’emergenza, che con l’incremento della vaccinazione, si spera possa vedere la luce in fondo al tunnel.

Ci avete narrato di tutto e la scelta non sarà certo semplice, molti racconti valgono la vittoria finale. Si sa però, che alla fine solo uno deve vincere e per la redazione sarà davvero dura. La felicità di uno, porterà alla delusione di molti.

Non dimenticate però che i primi dieci classificati secondo le votazioni dei lettori saranno pubblicati in una raccolta. Inoltre due menzioni speciali saranno selezionate dalla giuria di redazione tra chi non ce l’ha fatta ad arrivare tra i primi 10.

Alla fine, i magnifici dodici comporranno un libro unico che, a suo modo, entrerà nella storia del nostro paese.

Si spera ovviamente che resti una eccezione, almeno per quanto riguarda nelle motivazioni.

In futuro troveremo certamente altre ragioni per coinvolgere i nostri lettori e la loro creatività. Sperando in eventi più leggeri e felici.

Il vincitore, verrà comunicato domenica 16 maggio direttamente sulle pagine del nostro sito internet. La prescelta o il prescelto verrà contattato dalla redazione del giornale.

Successivamente, impagineremo e pubblicheremo la raccolta che i dodici finalisti riceveranno gratuitamente a casa.

Per chiunque lo vorrà invece, sarà possibile acquistare la raccolta sullo store Amazon.

Quindi, ormai ci siamo. Manca davvero poco.

Qui sotto, potete vedere la classifica finale.

Per concludere, tutta la redazione della Voce di Venezia vi ringrazia per aver partecipato, vi fa gli auguri di buona fortuna e… che vinca il migliore.

Concorso letterario de La Voce di Venezia: classifica finale

vedi tutti i racconti ricevuti



Mattia Cagalli