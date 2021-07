Come trovare un parcheggio economico a Venezia con un’app

Venezia è conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza. La Serenissima è stata celebrata e decantata da centinaia di artisti nel corso della storia per il suo fascino unico e romantico. I pittoreschi canali sono diventati delle icone che attirano ogni anno una moltitudine di turisti da tutto il globo. La città lagunare è visitabile tutto l’anno e chi è intenzionato a godersi una vacanza in questa meta suggestiva può valutare diverse opzioni per giungere a destinazione. Venezia è collegata con i principali aeroporti del nord Italia ed è raggiungibile anche via terra o via mare. Chi vuole arrivare in città con la propria macchina deve informarsi sulle norme che regolarizzano il traffico urbano perché l’area metropolitana è praticamente priva di grandi arterie arterie stradali. Gli automobilisti devono preoccuparsi anche di trovare un parcheggio adeguato e in questo articolo scopriremo come trovare il miglior posteggio a Venezia.

Dove parcheggiare la propria auto a Venezia?

La città lagunare è composta da 118 isolette collegate alla terra ferma tramite il celebre Ponte della Libertà. È quasi impossibile spostarsi in centro con una macchina e le principali alternative al traffico su ruote sono le imbarcazioni fornite dal servizio pubblico. Una volta giunti a Venezia con la propria automobile non resta che trovare il miglior parcheggio disponibile per godersi una vacanza senza stress e inutili preoccupazioni. La prima opzione disponibile è fornita dal comune di Mestre che si trova completamente sulla terra ferma. Questa cittadina è ben collegata all’area lagunare ed è scelta da molti turisti come meta alternativa grazie alla presenza di numerose strutture alberghiere molto più economiche. Conviene dunque lasciare il proprio veicolo in un parcheggio custodito a Mestre dove i prezzi sono inferiori e molto più convenienti. In alternativa si può proseguire in auto fino al centro di Venezia. Piazzale Roma è l’unico punto della città dove si può circolare in automobile ed è anche l’unico posto dove si possono trovare delle aree di sosta. Sono disponibili numerosi posteggi in loco, ma dato l’elevato numero di turisti che ogni anno si riversano nella laguna è consigliabile munirsi di una prenotazione per non correre il rischio di girare a vuoto per ore. I vacanzieri che arrivano in automobile possono trovare il miglior parcheggio a Venezia navigando online. Sul web si possono scovare numerose offerte per chi cerca un posteggio custodito, sicuro e vigilato. Prima di partire chiunque può scaricare sul proprio smartphone un app per cercare un parcheggio custodito con personale qualificato e disponibile 24 ore su 24.



Cosa fare e vedere a Venezia

Il patrimonio artistico, culturale e architettonico della Serenissima è rinomato in tutto il mondo. Il centro storico è attraversato dal noto Canal Grande da cui partono più di un centinaio di piccoli canali. Il nucleo pulsante della città è Piazza San Marco dove si possono ammirare il campanile, il Palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio. Nei suoi dintorni si trovano anche il celebre Ponte dei Sospiri, la Basilica di San Giorgio Maggiore e il teatro La Fenice.

Conclusione

L’automobile è una valida alternativa per raggiungere Venezia durante le vacanze estive. Prima di partire è necessario prenotare un posto in un parcheggio custodito per evitare inutili inconvenienti una volta giunti a destinazione. Grazie ad internet si possono trovare numerosi posteggi dove lasciare la propria automobile.