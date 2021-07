Cluster positivi in ospedale: 15 tra i degenti, molti già vaccinati

Cluster di positivi all’ospedale di San Donà, un aumento che ha fatto sbalzare il numero dei ricoverati a +15 in un sol colpo di cui, purtroppo, uno grave.

Dei 15 ricoverati a San Donà due sono stati confermati come appartenenti alla variante Delta e verosimilmente gli altri responsi che arriveranno nelle prossime ore confermeranno la stessa cosa anche per gli altri.

L’anomalia, volendo, è data anche dal fatto che 13 di questi pazienti avevano già completato il ciclo di vaccinazione completa con le due dosi.

I 15 pazienti sono tutti ricoverati in reparti ordinari con sintomi non preoccupanti ad eccezione di uno, ricoverato in rianimazione.

La notizia è stata confermata dalla direttrice sanitaria Francesca Ciraolo che ha rassicurato sulle condizioni dei degenti, mentre ora si indagherà su come ha fatto il virus ad entrare in ospedale.

A margine del fatto è stato confermato che nell’ultimo giorno nel Veneto orientale sono stati trovati 44 nuovi casi positivi.

In un colpo solo ora i positivi diventano 109, con 250 persone in isolamento fiduciario.

I dati fanno il paio con la conferma, giunta ieri pomeriggio, della vistosa impennata in tutta la regione.

Con 600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore ieri, martedì, è stato registrato un nuovo record dei tempi recenti.

Si tratta di un forte balzo in alto che riporta i dati Covid del Veneto a numeri che non si vedevano più da settimane con anche un moderato aumento di pazienti in terapia intensiva.

» potrebbe interessarti anche: “Circolare per allerta Internazionale: incremento casi Covid causata dalla Delta“