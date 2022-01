Chioggia, madre e figlia trovate morte in casa. Erano senza vita da giorni

Chioggia, madre e figlia trovate morte in casa ed è giallo dai risvolti, però, di storia dai connotati della solitudine.

Barbara Voltolina, 50 anni, e sua madre, Nadia Vianello, di 79, sono state trovate senza vita nella casa in cui abitavano. La scoperta dei due corpi si deve ad una vicina che ha notato che da una decina di giorni non le vedeva passare ed ha avvisato la polizia.

La tragedia, dovuta a quanto pare a disgrazia naturale, è avvenuta nel quartiere dell’ Isola dei Saloni. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno provveduto all’apertura della porta e gli agenti, entrati in casa, hanno avuto conferma ai sospetti che si temevano. Le due donne sono state rinvenute entrambe a terra, a poca distanza una dall’altra.

Al momento la strada della ricostruzione è aperta a tutte le ipotesi, anche se un’idea si è già formata a partire da alcuni segni sul posto.

Barbara Voltolina, la figlia, secondo quanto trapelato, presentava sangue sulla fronte. Il fatto farebbe pensare ad una caduta accidentale dovuta ad un malore fulminante. In seguito a questo, l’anziana madre, già sofferente con gravi problemi di mobilità, potrebbe aver cercato di portare aiuto alla figlia colta da malore, costringendosi ad alzarsi dal letto, gesto che è diventato, a sua volta, il suo atto estremo non avendo più forze per chiamare aiuto o muoversi oltre.

Tutto ora è in mano agli investigatori e al medico legale che eseguirà l’autopsia. I due decessi risalirebbero ad una decina di giorni fa. Madre e figlia facevano vita molto riservata, con un ruolo predominante della seconda che si era “ritirata” per assistere la prima.