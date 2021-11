Malore fatale: trovato morto in casa a Spinea. Aveva 49 anni

Malore fatale e improvviso, tanto da non riuscire a chiedere aiuto.

Questa la probabile causa di morte dell’uomo trovato morto in casa, spirato senza riuscire a chiudere aiuto, in una situazione per cui nessuno si è accorto di nulla almeno per due giorni.

Simone De Rossi, 49 anni, di Spinea, è deceduto così. A far scattare l’allarme i suoi famigliari che si sono insospettiti perché da diverse ore non si faceva sentire.

Al telefono non rispondeva nessuno quindi sono stati avvisati i carabinieri.

Giovedì mattina a Spinea, in via Crea, i vigili del fuoco hanno forzato un’apertura per entrare e i carabinieri, assieme ai sanitari del Suem, hanno scoperto il decesso.

Simone De Rossi era steso a terra, esanime.

I medici del 118 hanno potuto solo dichiararne il decesso che, secondo un primo parere, era avvenuto appunto un paio di giorni prima.

L’ipotesi principale è quella di un decesso per cause naturali, anche e soprattutto per l’assenza di segni che possano fare pensare a cause violente.

Il magistrato, in ogni caso, ha disposto l’autopsia.

Solo dopo gli accertamenti medico-legali potrà essere fissata la data del funerale.

