Go fato ben a andar via (da Venezia) chea volta e no me dispiaxe proprio”. Lettere

In risposta alla lettera: “Nessun veneziano che conosco tornerebbe a vivere a Venezia”.

Il mio ritorno a Venezia quest’estate, é stato salutato con una pattuglia di militari con mitra a piazzale Roma.

Giro tutta la città, partendo da Strada Nuova, dove quei pochi bancarellisti sanno dire solo i numeri e ciao (tutti stranieri)…

Arrivo a Rialto e trovo una sola bancarella gestita da un veneziano (tutti stranieri anche lí).

A Campo Santo Stefano anche l’edicola é gestita da un indiano che venderebbe giornali ma in realtà vende solo ombrelli.

Tante facce nuove, nuove generazioni e io non esisto più se non nelle ombre dei ricordi.

Vado al Lido e trovo tutto cambiato (i bar cinesi vicino all’imbarco stile aeroporto “non mollano mai”… sono lì ormai da venti anni).

Giro e rigiro e trovo file mostruose a Murano… Tutti con la mascherina. (I vetrai non sono più quelli e fanno pochi affari).

Torno su strada nuova e l’unico posto sempre uguale é il Ghetto. Rivedo le mie ombre e poi riprendo il treno, pago con una App e leggo 3 QR code.

So che ci sono anche i droni subacquei e i sensori radar che controllano ovunque. Tante reti wi-fi e tanto stress.

Venezia 2021 non mi appartiene più, ormai l’ho già vissuta, consumata… Scappo via. “Go fato ben a andar via chea volta e no me dispiaxe proprio…”.

Luca S.

(lettera firmata)