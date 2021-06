Cesare Cremonini live: info concerto Padova, su nuove date e biglietti

Cesare cremonini: Cremonini Stadi, cioè a dire il tour originariamente previsto nei più importanti stadi italiani a giugno 2020 e poi spostato a giugno 2021.

L’organizzazione precisa che i biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 29 giugno 2021 e avrà validità 36 mesi dalla sua data di emissione.

Le richieste dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto.

“Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022”, dice Cesare Cremonini.

I biglietti per le nuove date, dove disponibili, saranno in vendita in tutti i punti vendita autorizzati.

Nota bene: la data di Padova è rinviata al 18 giugno 2022, Stadio Euganeo.