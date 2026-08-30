Enzo Favata ad ottobre a Venezia. Ad Alghero l’anteprima di “Ritornare”, il nuovo album di Atlantico per ECM

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Enzo Favata presenta martedì 1° settembre al Lo Quarter di Alghero le musiche di Ritornare, il nuovo album del progetto Atlantico che uscirà il 18 settembre per l’etichetta ECM. L’appuntamento, inserito nella XXVI edizione del festival Musica sulle Bocche, segna l’anteprima dal vivo del disco prima della sua diffusione internazionale.



Per Favata si tratta di un traguardo rilevante: Ritornare è la sua prima registrazione come leader pubblicata da ECM, una delle case discografiche di riferimento per il jazz e la musica contemporanea. L’album è stato registrato a gennaio 2026 ai Bavaria Studios di Monaco e la produzione è curata da Manfred Eicher, fondatore dell’etichetta.

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Atlantico nasce alla fine degli anni Novanta come progetto collettivo. Nel 1999 il gruppo pubblicò il disco d’esordio con Manifesto Editions, un lavoro che vendette oltre 50.000 copie e portò la formazione in tournée per oltre 400 concerti fra il 1999 e il 2004, oltre a quattro tour in America Latina.



Il suono del gruppo ha sempre combinato elementi di jazz, sonorità cameristiche e improvvisazione, contaminandosi con tradizioni musicali del Mediterraneo e influenze provenienti dall’America Latina. Anche questa volta le tracce di Ritornare mantengono un rapporto con la letteratura latinoamericana che ha ispirato Atlantico fin dagli inizi, in particolare le atmosfere evocate da autori come Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges.



Dopo un’interruzione di diciotto anni, la band si è ricomposta nel 2024. L’incontro ha dato impulso alla scrittura del nuovo album, che rielabora l’identità sonora originaria tenendo conto delle esperienze maturate individualmente dai musicisti nel corso degli anni.



La registrazione a Monaco ha visto il coinvolgimento dell’intera formazione originaria: Enzo Favata (sax e clarinetti), Daniele di Bonaventura (bandoneon), Marcello Peghin (chitarra), Salvatore Maltana (contrabbasso) e U.T. Gandhi (batteria). Il disco esplora temi legati al viaggio, alla memoria e all’immaginazione, costruendo un paesaggio acustico in cui strumenti e silenzi dialogano in senso cameristico senza rinunciare al respiro dell’improvvisazione.



La pubblicazione assume inoltre una valenza particolare per la presenza di U.T. Gandhi nelle sessioni di registrazione. Il batterista, recentemente scomparso, ha partecipato alle registrazioni e resta così documentato nell’incisione ECM, che costituisce l’ultimo capitolo discografico realizzato insieme agli altri componenti della formazione.



L’evento al Lo Quarter non sarà un’esibizione di prova: il concerto vedrà sul palco Favata, Di Bonaventura, Peghin e Maltana, che proporranno i brani del nuovo album nell’ambientazione cittadina a pochi giorni dall’uscita ufficiale del disco.



Dopo il rilascio di Ritornare il gruppo intraprenderà una tournée che toccherà diverse città italiane e poi alcune tappe internazionali. Il calendario prevede Venezia (31 ottobre), Moncalieri (5 novembre), Udine (6 novembre), Milano (7 novembre), Lanusei (12 novembre), Cagliari (13 novembre), Oristano (14 novembre), Sassari (15 novembre) e Roma (16 novembre). A fine novembre e in dicembre il tour proseguirà a Vilnius (29 novembre), Maputo (5 dicembre) e Addis Abeba (7 dicembre).



La serata ad Alghero è organizzata nell’ambito di Musica sulle Bocche, festival diretto dallo stesso Enzo Favata. La manifestazione è sostenuta da un’équipe artistica e tecnica che comprende, fra gli altri, Valentina Minoccheri per il coordinamento organizzativo e Alessandra Azzena e Marco Alessandrini per produzione e tecnica.