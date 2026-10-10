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Cavo Dragone: la Nato «pronta a vincere» per prevenire il conflitto

Il presidente del Comitato militare della Nato, Cavo Dragone, afferma che l’Alleanza è «pronta a vincere» e che la nuova Theory of Victory non provoca la Russia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente del Comitato militare della Nato, Cavo Dragone, ha dichiarato che l’Alleanza è «pronta a vincere», un elemento che secondo lui contribuirebbe a evitare una guerra aperta.

Dragone ha difeso la recente elaborazione della cosiddetta Theory of Victory, precisando che non si tratta di una provocazione verso la Russia. Secondo il capo del Comitato militare, la nuova dottrina servirà a dissuadere potenziali attacchi.

Le affermazioni sono riportate in un articolo pubblicato da Repubblica il 10 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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