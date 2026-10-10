Cavo Dragone: la Nato «pronta a vincere» per prevenire il conflitto

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Il presidente del Comitato militare della Nato, Cavo Dragone, ha dichiarato che l’Alleanza è «pronta a vincere», un elemento che secondo lui contribuirebbe a evitare una guerra aperta.
Dragone ha difeso la recente elaborazione della cosiddetta Theory of Victory, precisando che non si tratta di una provocazione verso la Russia. Secondo il capo del Comitato militare, la nuova dottrina servirà a dissuadere potenziali attacchi.
Le affermazioni sono riportate in un articolo pubblicato da Repubblica il 10 ottobre 2026.