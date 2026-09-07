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Castellammare, Bozhinov si accascia: soccorso e trasporto in ospedale. Gara sospesa e poi ripresa, Pisa vince 3-0

Durante Pisa-Juve Stabia a Castellammare Rosen Bozhinov ha accusato un malore al 40′ del 1° tempo; trasportato al San Leonardo, partita sospesa e poi ripresa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Castellammare di Stabia, 6 settembre 2026 — Rosen Bozhinov del Pisa si è accasciato in campo al 40′ del primo tempo durante la partita di Serie B contro la Juve Stabia. Il gioco è stato immediatamente sospeso e il calciatore è stato portato fuori in barella, caricato su un’ambulanza e trasferito in ospedale per accertamenti.

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Il primario del pronto soccorso, Pietro Di Cicco, ha reso noto che Bozhinov resta in osservazione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. “Bozhinov attualmente è vigile, cosciente, con parametri vitali stabili”, recita il bollettino medico; il giocatore rimarrà in regime di ricovero per completamento diagnostico.

Fonti della Lega di Serie B hanno riferito che il malore, accompagnato da convulsioni sul campo, sarebbe stato causato da una forte disidratazione e che il difensore bulgaro è sempre rimasto cosciente.

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Dopo l’intervento dei soccorsi, l’arbitro ha sospeso la gara: le squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa della decisione ufficiale. La partita è ripresa dal minuto 41′ su decisione della Lega, dopo cinque minuti di riscaldamento dei giocatori; alcuni spettatori hanno protestato per le condizioni climatiche presenti durante l’incontro.

Con la ripresa del gioco il capitano del Pisa, Arturo Calabresi, ha segnato il vantaggio portando la sua squadra sull’1-0. Dopo il gol Calabresi ha preso la maglia di Bozhinov e si è stretto la mano sul petto in un gesto di vicinanza al compagno. La gara è terminata con la vittoria del Pisa per 3-0.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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