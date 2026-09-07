Castellammare, Bozhinov si accascia: soccorso e trasporto in ospedale. Gara sospesa e poi ripresa, Pisa vince 3-0

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Castellammare di Stabia, 6 settembre 2026 — Rosen Bozhinov del Pisa si è accasciato in campo al 40′ del primo tempo durante la partita di Serie B contro la Juve Stabia. Il gioco è stato immediatamente sospeso e il calciatore è stato portato fuori in barella, caricato su un’ambulanza e trasferito in ospedale per accertamenti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Il primario del pronto soccorso, Pietro Di Cicco, ha reso noto che Bozhinov resta in osservazione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. “Bozhinov attualmente è vigile, cosciente, con parametri vitali stabili”, recita il bollettino medico; il giocatore rimarrà in regime di ricovero per completamento diagnostico.

Fonti della Lega di Serie B hanno riferito che il malore, accompagnato da convulsioni sul campo, sarebbe stato causato da una forte disidratazione e che il difensore bulgaro è sempre rimasto cosciente.

Dopo l’intervento dei soccorsi, l’arbitro ha sospeso la gara: le squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa della decisione ufficiale. La partita è ripresa dal minuto 41′ su decisione della Lega, dopo cinque minuti di riscaldamento dei giocatori; alcuni spettatori hanno protestato per le condizioni climatiche presenti durante l’incontro.

Con la ripresa del gioco il capitano del Pisa, Arturo Calabresi, ha segnato il vantaggio portando la sua squadra sull’1-0. Dopo il gol Calabresi ha preso la maglia di Bozhinov e si è stretto la mano sul petto in un gesto di vicinanza al compagno. La gara è terminata con la vittoria del Pisa per 3-0.