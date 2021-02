Cashback pagato, controllate i bonifici nei conti correnti

Cashback pagato. Finalmente arrivata la risposta all’annosa domanda: “Quando arrivano i soldi?”

I bonifici sono stati inviati ai conti correnti.Con questa operazione si può finalmente dire che la prima fase del cashback, il rimborso del 10% delle spese sostenute a Natale, si è conclusa.

E non è certo stata un’operazione da poco data la mole di denaro spostata: 233 milioni di euro. La conferma è ufficiale.

Consap Spa ha infatti comunicato che nel pieno rispetto delle scadenze previste, con i mandati di pagamento disposti in data 24/02/2021 si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi Cashback per il periodo 8-31 dicembre 2020.

Gli ultimi movimenti sono appena stati contabilizzati e gli accrediti avverranno nel rispetto dei tempi bancari. “Dal 15 febbraio – dice la nota ufficiale – data di avvio delle procedure, a oggi, Consap ha disposto oltre 3,2 milioni di bonifici per un totale liquidato di circa 223 milioni. Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine per

problemi relativi all’inserimento di IBAN errati, conti correnti bloccati o inesistenti”.

Ma per eventuali errori e imprecisioni in fase di sottoscrizione non sono finite le speranze.

“In ogni modo – precisa Consap – i partecipanti al programma che rientrano in questi casi, non perdono il diritto a ricevere il rimborso e avranno la possibilità di inserire un IBAN valido tramite l’apposita funzionalità sull’app IO. Infine, i reclami ricevuti ad oggi per mancato o inesatto accredito relativi al periodo in questione, sono meno di 2.900. Consap risponderà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.

E comunque il processo non si esaurirà in questa fase:

un altro appuntamento è previsto con il rimborso di giugno.

La prima fase, infatti, si è chiusa il 31 dicembre, ma sono tre le fasi della durata di sei mesi ciascuna.

Quella attuale va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Inoltre, occhio al super-premio.

Oltre al cashback ordinario, nel 2021, ci sarà anche il “Super cashback”: una vera e propria lotteria degli scontrini con un premio supplementare da 1.500 euro a semestre.

Il super cashbak sarà per i primi 100mila consumatori che totalizzano il maggior numero di transazioni.

(foto da archivio)